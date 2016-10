dpa Berlin. Im Fall des spektakulären Überfalls auf das KaDeWe in Berlin im Dezember 2014 beginnt heute ein zweiter Prozess. Angeklagt sind zwei 20-Jährige. Sie sollen zu der Gruppe gehört haben, die maskiert und mit Axt, Machete sowie Reizgas bewaffnet in das Luxuskaufhaus gestürmt war. In nur 79 Sekunden wurden laut Anklage Uhren und Schmuck im Wert von rund 817 000 Euro erbeutet. Im ersten Prozess erhielt ein Hauptangeklagter knapp sieben Jahre Haft.