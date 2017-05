Ratsmitglieder stehen vor Grundsatzentscheidung

Die Standortfrage für Bürger- und Kulturzentrum in Schüttorf fällt am Dienstag. Die Verwaltung hat schon einen Favoriten gewählt.

Schüttorf. Über die Standortfrage des Bürger- und Kulturzentrums beschließt am Dienstag, 23. Mai, der Stadtrat ab 18 Uhr in einer öffentlichen Sitzung. Die Ratsmitglieder haben zwei Optionen: Entweder sie entscheiden sich für den Standort an der Fabrikstraße und bauen das Zentrum mit Mitteln aus der Stadtsanierung im Bahnhofsquartier, oder sie verschieben den Antrag auf die Fördergelder um ein weiteres Jahr und verschaffen sich so Zeit für die Standortentscheidung (die GN berichteten mehrfach). Wie die Stadtverwaltung nun in der Vorlage für die Sitzung bekannt gab, müsste dann bis Ende des Jahres ein alternativer Platz für den Treffpunkt bestimmt werden.

Die Bürgerinitiative Kultur (BI) plädiert weiterhin für ein Bürgerzentrum im ehemaligen Schümer Werk II. Bisher konnte jedoch noch kein Kaufvertrag mit der Eigentümergesellschaft geschlossen werden, die Verhandlungen laufen. Dass die Verwaltung die Politiker mit dieser Vorlage unter Druck setzt und dass die Entscheidung so schnell fallen muss, kritisiert die BI scharf. Das machte sie auch mit einem „Thesenanschlag“ an der Rathaustür deutlich (die GN berichteten).

Die Stadtverwaltung begründet die schnelle Abwicklung mit neuen Informationen: „Entgegen anderslautender, erster Einschätzungen der Verwaltung ist eine zweigleisige Standortplanung für das neue Zentrum an den Standorten Fabrikstraße und Nordhorner Straße (Schümer Werk II) nicht möglich, da dadurch die Chance auf eine Fördermittelzusage für das Sanierungsgebiet auf ein Minimum reduziert werden würde“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Darin steht auch, dass die Stadtverwaltung die Fabrikstraße als Standort bevorzugt: „An der Fabrikstraße stehen Flächen für den Neubau eines soziokulturellen Zentrums zur Verfügung, die sich bereits im Eigentum der gemeinnützigen Stiftung Heiliger Geist befinden. Das neue soziokulturelle Zentrum soll an diesem Standort, in direkter Nähe zur Innenstadt, einen kulturellen Mittelpunkt für Schüttorf und ein ,Leuchtturmprojekt‘ für die weitere Entwicklung des Quartiers darstellen. Die heutigen Brachflächen werden somit aufgewertet und einer hochwertigen Nachnutzung zugeführt.“ Weiter heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung: „Der Standort befindet sich zudem in räumlicher Nähe zum Kunst-, Seminar-und Veranstaltungshaus ,KunstWerk‘, woraus weitere Synergieeffekte hervorgehen können.“