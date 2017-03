Rat stimmt Übernahme der Anne-Frank-Schule zu

Nordhorn. Der Schulausschuss will nach dem Ratsbeschluss nun bereits in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag darüber beraten, wer zum Schuljahr 2017/2018 in die Räumlichkeiten der ehemaligen Anne-Frank-Förderschule an der Von-Behring-Straße einzieht: Nach der Beschlussvorlage der Verwaltung sollen die Marien-Grundschule und die Astrid-Lindgren-Förderschule umziehen.

Der Umzug an die Von-Behring-Straße soll der Marienschule, in der zurzeit auch die Grundschule Blumensiedlung am Standort Schlieperstraße untergebracht ist, künftig die beantragte Zweizügigkeit sichern. Zwar arbeitet die Schule für Schüler des katholischen Bekenntnisses schon seit mehreren Jahren mit Sondergenehmigung zweizügig. Auf Dauer geben aus Sicht der städtischen Schulverwaltung aber die Räumlichkeiten an der Schlieperstraße eine zweizügige Marienschule und eine ebenfalls zweizügige Grundschule Blumensiedlung nicht her. Da die konfessionsgebundene Marienschule frei von den innerstädtischen Schulbezirken ist, ist der Umzug in den Stadtteil Blanke möglich.

Container keine Dauerlösung

Die zweizügige Astrid-Lindgren-Schule ist derzeit auf dem Gelände und im Gebäude der Pestalozzischule an der Pestalozzistraße untergebracht. Der Raumbedarf der einzügigen Grundschule Pestalozzischule und der zweizügigen Astrid-Lindgren-Schule wurde mit vier Klassencontainern abgedeckt, die jedoch keine Dauerlösung darstellen können. Würde die Sprachförderschule nicht an die Von-Behring-Straße umziehen können, müsste die Stadt kurz- oder mittelfristig einen entsprechenden Anbau am Standort Pestalozzistraße für die beiden dort beheimateten Grundschulen mit geschätzten Kosten um die 600.000 Euro finanzieren.

Nachdem der Kreistag bereits in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die Übertragung der Liegenschaft Anne-Frank-Schule an die Kreisstadt gegeben hatte (die GN berichteten ausführlich), stimmte auch der Rat am Donnerstag einstimmig der Übernahme zu.

Die Stadt verzichtet damit für mindestens 15 Schuljahre auf die Abgabe der Trägerschaft für die Astrid-Lindgren-Schule an den Landkreis und erstattet ihm für bereits unternommene Sanierungen 200.000 Euro. Im alten Schulgebäude auf dem 16.541 Quadratmeter großen Grundstück an der Von-Behring-Straße, das im Jahr 2000 von der Stadt an den Landkreis ging, waren bis Ende Januar 2016 die Anne-Frank-Schule und mehrere Klassen der Vechtetalschule untergebracht. Seit Februar 2016 war das Schulgebäude vom Landkreis als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt und vorgehalten worden, seit Sommer 2016 steht es leer.

Die Sporthalle wurde nach Ende der Sommerferien wieder für den Schulsport des Evangelischen Gymnasiums Nordhorn und den Vereinssport hergerichtet. Vier Klassenräume werden zeitweise durch die VHS für Integrationskurse genutzt.

Schule und Sporthalle sanierungsbedürftig

Im Altgebäude stehen insgesamt 21 allgemeine Unterrichtsräume zur Verfügung. Schule und Sporthalle entsprechen nicht den heutigen energetischen Standards und sind sanierungsbedürftig. Die Fachunterrichtsräume wurden im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen komplett zurückgebaut und als Schlafräume genutzt, die Außen-WC-Anlagen wurden als „Waschsalons“ und Lagerräume hergerichtet.

Sprecher aller Ratsfraktionen lobten die Vertragsvereinbarung und die konstruktiv geführten Verhandlungen der Stadtverwaltung mit dem Kreis. Wie Erster Stadtrat Markus Schlie meinte, bietet die Liegenschaft der Stadt für die Zukunft gute Perspektiven. Die Herrichtung der Schule für ihre neuen Aufgaben sei zwar mit Kosten verbunden – die würden ohne die Übernahme jedoch auch an anderen Grundschulstandorten in städtischer Trägerschaft anfallen.

„Gut verhandelt und fiskalisch gut“

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Harald Krebs bewertete das Übernahmeergebnis als „gut verhandelt und fiskalisch gut“. Es ermögliche, im Schulbereich die Raumprobleme aufzulösen. Für die Schullandschaft könnten nun künftig gute Lösungen gefunden werden; egal, wie sie sich entwickeln werde. Vor allem für den Stadtteil Blanke sei der Umzug der Grundschulen ein großer Gewinn: „Die Blanke wird im schulischen Bereich gestärkt, denn nicht nur Kinder aus diesem Stadtteil werden die Schulen besuchen.“

Mathias Meyer-Langenhoff (Bündnis 90/Die Grünen) sieht mit der Übernahme „die Grundlage für eine weitere sinnvolle Beschäftigung mit der Grundschullandschaft und erhebliche Auswirkungen auf andere Grundschulbezirke“. Die Frage von Schulen ohne Bezirksbegrenzung werde man nun neu diskutieren müssen.

Michael Rilke (CDU) bezeichnete den einmütigen Ratsbeschluss als gute Grundlage für die Entscheidung, die der Schulausschuss in der kommenden Woche auf den Weg bringen wolle: „Hier scharrt man bereits mit den Hufen.“ Rilke lobte neben der Stadt- auch die Kreisverwaltung für ihre „konstruktive Verhandlung“.

Herbert Ranter (Die Linke) schloss sich diesem Lob an: Das positive schulpolitische Ergebnis sei ein Beispiel für „eine sachbezogene und auf Augenhöhe geführte Verhandlung“ zwischen Stadt und Landkreis und könne ein Muster für die Zukunft sein: „Wenn es mit der Eissporthalle genauso läuft, können wir hochzufrieden sein.“