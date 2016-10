„Range darf Gemeinden nicht weiter beuteln“

tk Berlin/Nordhorn. „Nordhorn-Range darf nicht zu gravierenden finanziellen Konsequenzen für Kommunen führen“, fordert die SPD-Abgeordnete für den Wahlkreis Mittelems. Sie kritisiert die Bundeswehrverwaltung für die späte Ablehnung von Windparks in Nordhorn, Emsbüren, Schüttorf und Wietmarschen (die GN berichteten) und hat sich dem Protest von Bürgermeistern und Landrat mit einem eigenen Schreiben an Bundesverteidigungsministerin Dr. Ursula von der Leyen angeschlossen.

In dem Brief hat die Abgeordnete ihre Bedenken dargelegt und Ursula von der Leyen persönlich um Unterstützung gebeten. „Die späte Ablehnung der Bundesverwaltung im Planungsverfahren um die Windparkanlagen trifft die Kommunen als unbillige Härte, da die Wehrverwaltung trotz früher Rückmeldemöglichkeit erst zu einem sehr späten Zeitpunkt ihre Ablehnung verfasst hat – nämlich erst, nachdem die Bauleitplanungen bereits deutlich vorangeschritten waren und erhebliche Kosten verursacht haben“, meint Daniela De Ridder: „Die Verärgerung, die dies bei den betroffenen Kommunen, ihren Bürgermeistern, dem Landrat und inzwischen auch bei der Bevölkerung ausgelöst hat, kann ich sehr gut nachvollziehen.“

Die Abgeordnete beruft sich auf die Auskunft der betroffenen Gemeinden und des Landkreises Grafschaft Bentheim, dass die Bundeswehrverwaltung als Träger öffentlicher Belange und Betreiber des Truppenübungsplatzes Nordhorn-Range in das Verfahren der Bauleitplanung von Beginn an eingebunden gewesen sei: „Für die Bundeswehrverwaltung hätte so bereits früh die Möglichkeit bestanden, eine Stellungnahme zu verfassen, was sie aber nicht genutzt hat.“

Zuvor hatten auch schon Landrat Friedrich Kethorn sowie die Bürgermeister Thomas Berling (Nordhorn) und Manfred Windhaus (Schüttorf) in einem gemeinsamen Schreiben an die Bundesverteidigungsministerin heftige Kritik an widersprüchlichen und späten Stellungnahmen der Bundeswehrverwaltung zum Ausdruck gebracht: „Damit werden privatwirtschaftliche Investitionen entwertet und Steuergelder vergeudet.“

De Ridder macht zudem darauf aufmerksam, dass nicht nur die Kosten für die Bauleitplanung ins Gewicht fallen würden: „Vielmehr entgehen den Gemeinden langfristig Einnahmen durch die Nichterrichtung der Windkraftanlagen und damit schränkt Nordhorn-Range die Lebensqualität der Bürger noch mehr ein, als es bislang der Fall war.“ De Ridder macht deutlich, dass sie hier eine Korrektur durch das Ministerium erwartet.

In ihrem Schreiben an die Bundesverteidigungsministerin gibt sie auch zu bedenken: „Nicht zu beziffern ist jedoch vor allem der politische Schaden, der nicht nur bei den Mandats- und Amtsträgern Unbehagen und Unverständnis auslöst, sondern auch die Bevölkerung an der Richtigkeit politischer Entscheidungen zweifeln lässt und in einer Vertrauenskrise gegenüber staatlichen Instanzen mündet.“

Die SPD-Abgeordnete aus Schüttorf erinnert daran, dass es durch den seit Jahrzehnten umstrittenen Luft-Boden-Schießplatz der Luftwaffe immer wieder zu Beeinträchtigungen für die Wohnbevölkerung komme. Diese Nachteile würden die Lebensqualität stark belasten, auch wenn das Bemühen um Information und Verständnis aufseiten der dort stationierten Luftwaffe unverkennbar sei.

„Wir können die Gemeinden jedoch nicht noch weiter beuteln und deshalb erwarte ich eine Kurskorrektur des Ministeriums. Hierfür setze ich mich mit Nachdruck in meinem Schreiben ein“, bekräftigt die Bundestagsabgeordnete der SPD.