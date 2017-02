Raffinerie-Überholung kostet Millionen-Betrag

Lingen. Die Raffinerie investiere im Zeitraum zwischen Mitte April und Anfang Juni einen dreistelligen Millionenbetrag, sagte Brömse. „Das macht man nicht für drei Jahre. Das ist die große Botschaft für die nächsten 20 bis 30 Jahre“, unterstrich Brömse. Die komplette Raffinerie hatte zuletzt 2006 stillgestanden. Dazwischen hatte es Teilrevisionen gegeben, bei denen andere Betriebsteile weiterproduzierten.

Anders ab Mitte April: Während der mehrwöchigen Revision werden alle Anlagen für erforderliche TÜV-Überprüfungen und -Abnahmen abgestellt. Die Vorbereitungen zur Revision haben nach Angaben von Niemeyer-Pilgrim bereits vor vier Jahren begonnen. Insgesamt stehen mehr als eine Million Arbeitsstunden an, in denen unter anderem die Inspektion und Wartung von 102 Kolonnen und Reaktoren, 110 Luftkühlern, 34 Öfen und 517 Wärmetauschern durchgeführt werden. Als „Kolonne“ werden in der Raffinerie säulenförmige Anlagenteile bezeichnet, die dazu dienen, Stoffgemische durch thermische Verfahren zu trennen.

Minutiöse Planung

Eine neue, 45 Meter hohe Kolonne für die Rohöldestillation der Raffinerie ist bereits geliefert worden. Ihre Anlieferung sowie der Umschlag im Raffinerie-Hafen war minutiös geplant und verlief laut Brömse reibungslos: „Zwei Kräne standen bereit, um die knapp 300 Tonnen schwere Kolonne vom Schiff auf selbst angetriebene hydraulische Plattformen umzuladen. Auf fest präparierten Wegen erfolgte der Transport zum sogenannten Vormontageplatz im Werk, wo die Kolonne nun für den Einbau im Stillstand weiter vorbereitet wird.“

Um die anstehenden 250.000 Einzelaktivitäten erfolgreich umzusetzen, benötigt die Raffinerie die Unterstützung zahlreicher Fachkräfte von Fremdfirmen: 3800 externe Mitarbeiter werden in der Spitze auf dem Gelände erwartet. Die hohen Sicherheitsstandards zu garantieren und die Vielzahl der Arbeiten reibungslos, termin- und budgetgerecht abzuwickeln hat nach Angaben von Niemeyer-Pilgrim oberste Priorität. Natürlich sind auch die 750 „Ölwerker“ in der Raffinerie in die umfassenden Revisionsarbeiten eingebunden. „Wenn es ein Riesenpfund gibt, dann ist das der Zusammenhalt und die Motivation unserer Beschäftigten“, unterstrich Brömse. Jeder habe seine Aufgabe, das schweiße zusammen, so Niemeyer-Pilgrim.

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit stärken

Wartungsarbeiten wie diese sind vom TÜV vorgegeben und müssen vorschriftsgemäß in festgelegten Abständen erfolgen. Sind die Anlagen zu diesem Zweck einmal runtergefahren, können in einzelnen Bereichen auch Veränderungen und Umbauten realisiert werden, die vor allem der Sicherheit, der Energieeinsparung sowie der Wirtschaftlichkeit dienen. Brömse: „Der Stillstand heißt für uns Fortschritt. Er leistet einen wichtigen Beitrag, um die Betriebssicherheit unserer Raffinerie weiter zu verbessern und zugleich die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens zu stärken.“ Niemeyer-Pilgrim verwies auf den harten Wettbewerb in der Branche. Am Ende würden die besten Raffinerien bestehen bleiben: „Wir sind eine sehr gute Raffinerie in der BP-Familie.“