Rätsel um Rosberg-Ersatz als Geduldsprobe

Mehr aus diesem Ressort

RB Leipzig kann auf ein großartiges Jahr zurückblicken - noch bevor es zum ultimativen Höhepunkt im Spiel beim FC Bayern kommt. Aufstieg in die Bundesliga, elf Siege im Oberhaus, nur eine Niederlage. Ein Champions-League-Platz ist mehr als realistisch, Platz 1 greifbar. mehr...

Die Atlanta Hawks haben dank einer starken Leistung von Dennis Schröder in NBA den 14. Saisonsieg gefeiert. Bei Oklahoma war ein sensationeller Russell Westbrook zu wenig. Dallas verliert knapp in Denver. Die Chicago Bulls demütigen Detroit. mehr...

Kurz vor der Winterpause müssen einige Trainer in der Bundesliga noch einmal liefern, wollen sie auch im neuen Jahr noch im Amt sein. Derbystimmung herrscht indes in Frankfurt, wo es nicht nur um die Vormachtstellung in der Region geht. mehr...