Rätsel um Mord an deutscher Frau in Kabul

Bild 1 / 2 Ein Soldat sperrt in Kabul den Schauplatz eines Anschlags ab. Nun wurde in der afghanischen Hauptstadt eine Deutsche getötet. Foto: Jawad Jalali/Archiv

Ein Polizist und Anwohner vor dem Eingang des Gästehauses in Kabul, in dem der Angriff stattfand. Foto: Rahmat Gul

Die Hintergründe des Mordes an einer deutschen Entwicklungshelferin in der afghanischen Hauptstadt sind weiter unklar. Die Frau, die für eine schwedische Hilfsorganisation gearbeitet hatte, war in der Nacht auf Sonntag von Eindringlingen in ihr Gästehaus getötet worden.