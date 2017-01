Radfahrer nach Unfall im Krankenhaus gestorben

Ein 19-jähriger Radfahrer aus Veldhausen ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Osterwald tödlich verletzt worden. Er prallte mit einem Transporter zusammen und wurde in einen Graben geschleudert.

Osterwald. Schwerer Verkehrsunfall auf der Goorstraße in Osterwald: Dort sind am Montagmorgen gegen 7 Uhr ein Radfahrer und ein Transporter zusammengestoßen. Der 19-jährige Radfahrer, der wie der 36-jährige Fahrer des Transporters aus Veldhausen stammt, wurde dabei in einen Graben geschleudert. Er erlitt nach ersten Angaben der Polizei lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in das Meppener Krankenhaus. Dort erlag er nach wenigen Stunden seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hätten sowohl der Autofahrer als auch der Radfahrer an der abknickenden Vorfahrt der Veldhausener Straße zur Brookstraße die Vorfahrt achten müssen. Die Staatsanwaltschaft hat die Unfallstelle und beide Fahrzeuge beschlagnahmt.