Radfahrer in Schüttorf schwer verletzt

Ein 25-Jähriger hat sich am Montag in Schüttorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

gn Schüttorf. Bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Nordhorner Straße, Ecke Karolinenstraße/ Waldenburger Straße, in Schüttorf ist ein 25-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fuhr ein 83-jähriger Mann mit einem Ford Escort gegen 8.10 Uhr die Waldenburger Straße entlang und querte die Nordhorner Straße in Richtung Karolinenstraße. „Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der dabei schwer verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden“, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben eines Zeugen war der 25-jährige Radfahrer auf dem linken Radweg auf der Nordhorner Straße unterwegs, was dort laut Polizeibericht erlaubt ist, und querte die Karolinenstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß. „Der Autofahrer erklärte, dass ihm der Radfahrer aus der Karolinenstraße entgegengekommen sei und plötzlich die Fahrbahnseite wechselte“, so die Polizei. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Der schwer verletzte Radfahrer konnte bislang noch nicht befragt werden. Da der Unfallhergang nicht klar ist, sucht die Polizei weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Telefon 05922 9800 zu melden.