Quiz: Kennen Sie diese Jugendwörter?

Mehr aus diesem Ressort

Friedrich Kethorn und die hauptamtlichen Bürgermeister der Grafschaft sind am kommenden Sonntag nicht auf den Wahlzetteln zu finden. Sie wählen, wie jeder andere Bürger und rufen auch dazu auf. mehr...

Trotz der Kommunalwahl am Sonntag ist mit Nordhorner Meile, Denkmaltag und Herbstfest einiges abseits der Politik los in der Grafschaft. mehr...

Noch ist kein Beschluss gefallen, es gibt lediglich eine noch nicht unterschriebene Absichtserklärung: Aber die Mathias-Stiftung aus Rheine erwägt, sich von der Orthopädischen Fachklinik in Bad Bentheim zu trennen. mehr...

Der „Tag des offenen Denkmals“ steht am Sonntag unter dem Motto „Gemeinsam Denkmale erhalten“. Die GN haben die Anlaufpunkte kompakt zusammengefasst. mehr...

In der Diskussion um den möglichen Wegfall der Fernverkehrshalte in Bad Bentheim und Rheine hat sich nun die Deutsche Bahn eingeschaltet. Der Konzern ist in die Planungen gar nicht eingebunden gewesen. mehr...