Qualifiziert und ausgezeichnet

gn Nordhorn. In dieser Zeit hat es die Bookholter Apotheke geschafft, die eigene Chemotherapie-Zubereitung im neuen Reinraum an der Pestalozzistraße 43 auf ein vorbildliches und außerordentlich hohes Qualitätsniveau zu heben, mit optimalem Mitarbeiter- und Produktschutz innerhalb einer geschlossenen Fertigungsstraße (Isolator) sowie fortlaufenden Inprozesskontrollen zur Steigerung und Dokumentation der Sicherheit. Dafür gab es die Überreichung des „Omnicare“-Qualitäts-Siegels und auch das Zertifikat des TÜVs.

Im hiesigen Speziallabor werden, nach Weisung der Onkologen, Infusionsbeutel oder Infusionspumpen mit krebshemmenden Medikamenten individuell für die Patienten gefertigt. Diese fertigen Infusionslösungen werden termingerecht zur Onkologischen Praxis gebracht und dort dem Patienten zeitnah angelegt. Selbst für den kurzen Weg – nur wenige hundert Meter – von der Herstellung in der Apotheke zum Onkologen bedarf es eines zertifizierten Transportprozesses. Auch an den wissenschaftlichen, theoretischen Unterbau hat man in der Bookholter Apotheke gedacht. Mit Herrn Ammeling und Frau Angrick stehen zwei Fachapotheker für Onkologische Pharmazie D.G.O.P. zur Verfügung. Frau Hennebeil komplettiert als Fach-PTA Onkologische Pharmazie D.G.O.P. das Team.

Auch alle anderen Mitarbeiter der Bookholter Apotheke haben sich weitergebildet, auch die, die sonst nicht in der Herstellung arbeiten, sondern in der Beratung am Kunden wirken, haben ein Prüfungsprozedere bei der Deutschen Onkologischen Gesellschaft in Hamburg durchlaufen und den Titel der „Onkologischen Kompetenzapotheke“ erworben. Dadurch können Kunden direkt vor Ort zu Fragen ihrer onkologischen Therapie beispielsweise in Tablettenform, die neue Gruppe der „oralen Zytostatika“ oder zur Nebenwirkungslinderung bei Infusionen informiert werden.

All diese Maßnahmen geben das gute Gefühl, dass hier in der Grafschaft Bentheim die Versorgung und Beratung von Krebspatienten gewissermaßen in „häuslicher Umgebung“ stattfinden kann.