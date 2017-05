Putzfrau in Autohaus gefesselt - Räuber scheitern an Tresor

dpa Neustadt-Glewe. Drei maskierte Räuber haben eine Putzfrau in einem Autohaus in Mecklenburg-Vorpommern gefesselt und danach erfolglos versucht, einen Tresor zu öffnen. Der Überfall ereignete sich in der Nacht in Neustadt-Glewe, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Nach mehreren gescheiterten Versuchen flüchteten die Täter. Die 46-jährige Putzfrau befreite sich selbst von den Fesseln und alarmierte die Polizei. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.