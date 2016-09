Putin durch Erdrutschsieg der Kremlpartei bei Wahl gestärkt

Mehr aus diesem Ressort

Mit vergifteten Marzipanherzen und Drohungen hat ein Mann knapp eine Woche lang vier Schulen in Kiel in Angst und Schrecken versetzt, um drei Millionen Euro von der Handelskette Coop zu erpressen. Montagfrüh nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest. mehr...

Nach den Anschlägen in New York und New Jersey sehen die Ermittler nun doch eine Verbindung zum internationalen Terrorismus. Die New Yorker Polizei fahndet im Zusammenhang mit der Bombe in Chelsea nach einem 28-Jährigen. mehr...