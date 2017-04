Pulitzer-Preis für „Panama Papers“-Enthüllung

dpa New York. Die Enthüllung der „Panama Papers“ ist mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden. Den Preis für „erklärende Berichterstattung“ bekamen demnach das Internationale Netzwerk Investigativer Journalisten, der US-Medienkonzern McClatchy und die Zeitung „Miami Herald“, wie die Organisatoren in New York mitteilten. Auch die „Süddeutsche Zeitung“ war an der Enthüllung beteiligt, die Pulitzer-Preise zeichnen allerdings nur amerikanischen Journalismus aus. Die Pulitzer-Preise gelten als die bedeutendsten Auszeichnungen im Journalismus.