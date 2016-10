Prozess: Webcam-Girl darf sich zuhause nicht ausziehen

Mehr aus diesem Ressort

Im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf treffen nun die beiden Vizekandidaten in einem Fernsehduell aufeinander. Die Debatte in Farmville (Virginia) ist die erste und einzige zwischen dem Demokraten Tim Kaine und dem Republikaner Mike Pence. mehr...

Bei einer Geberkonferenz in Brüssel wollen Spitzenvertreter aus rund 70 Ländern ein neues Unterstützungspaket für Afghanistan und seine Bürger schnüren. Am Ende sollen Hilfszusagen stehen, die annähernd dem bisherigen Niveau entsprechen. Zuletzt waren es für einen Vier-Jahres-Zeitraum rund 16 Milliarden US-Dollar. mehr...

Das wichtigste an dieser Reise ist, dass sie überhaupt stattfindet. Sieben Bundestagsabgeordnete machen sich nach monatelangem Besuchsverbot auf den Weg in die Türkei, um deutsche Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik zu treffen und eine diplomatische Krise zu beenden. mehr...

Im Hinterkopf hat sie eine Menge. Sagt Andrea Nahles. Also auch eine konkrete Vorstellung, was die Rente in Zukunft noch wert sein soll. Die Sozialministerin will nun mit konkreten Zahlen aufwarten. mehr...