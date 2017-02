Prozessauftakt: Migranten schwer misshandelt?

Video Misshandlungen in Lingener Flüchtlingsunterkunft - Prozessbeginn Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes müssen sich gerade vor dem Amtsgericht Lingen verantworten. Ihnen wird vorgeworfen zwei pakistanische Flüchtlinge eingesperrt und schwer misshandelt zu haben.

Lingen. Im Emsland hat heute der Prozess gegen zwei Wachleute begonnen, die Flüchtlinge in einer Sammelunterkunft in Lingen geschlagen haben sollen. Ein Fall, der an die schlimmen Misshandlungen von Migranten durch Sicherheitskräfte in Nordrhein-Westfalen erinnert. Konsequenzen aus diesen Vorkommnissen kamen für Lingen zu spät.

Zentrale Punkte wie etwa ein bundesweites Bewachungsregister seien zum Teil bis heute nicht umgesetzt oder nur abgeschwächt in Kraft getreten, erklärte Silke Wollmann vom Bundesverband der Sicherheitswirtschaft. Ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover verwiesauf Nachfrage auf Empfehlungen, die das Land nach den Vorkommnissen 2014 im benachbarten NRW den hiesigen Kommunen zur Auswahl von Sicherheitsdiensten ausgesprochen habe.

Kai Weber vom Flüchtlingsrat Niedersachsen bezeichnete diese Empfehlungen als ungenügend und forderte landesweite Vorschriften, die etwa Gewaltschutzkonzepte beinhalteten. Laut Weber sei es skandalös, dass sich keine Behörde in Niedersachsen für die Kontrolle von Flüchtlingsunterkünften verantwortlich fühle. „Eine Aufsicht müsste die Unterkünfte regelmäßig kontrollieren, und es muss auch in der Flüchtlingsunterbringung ein Beschwerde-Management geben.“Im Bereich der Pflege sei dies beispielsweise selbstverständlich, „nur in Flüchtlingsheimen hält man das für überflüssig“. Weber forderte „rückhaltlose Aufklärung“ der Vorkommnisse in Lingen.

Unternehmen mit Bewachung beauftragt

Die Verantwortung für die im Oktober 2015 eingerichtete Sammelunterkunft in einer Turnhalle lag beim Landkreis Emsland. Der hatte die Halle kurzfristig mit Flüchtlingen belegt, nachdem das Land die Landkreise per Amtshilfe zur unmittelbaren Erstaufnahme von Migranten verpflichtet hatte. Mit der Bewachung beauftragte der Kreis ein bundesweit tätiges Unternehmen. Das wiederum heuerte nach Recherchen unserer Redaktion allerdings einen Subunternehmer aus dem Landkreis Cloppenburg an. Der Firmenchef äußerte sich auf Nachfrage nicht zu den Vorwürfen gegen seine Mitarbeiter.

Der Landkreis Emsland bestätigte unserer Redaktion, dass er erst durch eine Pressemitteilung des Amtsgerichtes Lingen von den Vorkommnissen in der Turnhalle erfahren habe. Die Polizei selbst hatte ebenfalls nicht informiert. Sprachhindernisse hätten die Ermittlungen erschwert, heißt es aus Polizeikreisen.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück wirft den beiden Beschuldigten vor, im Dezember 2015 drei Flüchtlinge in einem Toilettenraum eingesperrt zu haben. Die Opfer sollen dann einzeln herausgeholt und schwer misshandelt worden sein. Dabei seien die Männer geschlagen worden, ein Opfer gegen den Kehlkopf, weswegen es kurz vor der Bewusstlosigkeit gestanden habe. Ein anderes Opfer habe einen Nasenbeinbruch erlitten. Die Männer hätten die ganze Nacht in der Toilette verbracht, bevor sie befreit wurden. Das Amtsgericht Lingen hat drei Termine angesetzt und 14 Zeugen geladen.

