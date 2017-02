Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen verhandelt das Duisburger Landgericht von heute an gegen ein früheres Mitglied des Rocker-Clubs Satudarah. Der 47-Jährige hatte in mehreren Verfahren als Kronzeuge gegen die Rocker ausgesagt.

Prozess gegen Rocker-Club-Aussteiger in Hochsicherheitssaal

dpa Düsseldorf. Dshalb wurde die Verhandlung in das besonders gesicherte Prozessgebäude des Oberlandesgerichts Düsseldorf verlegt. „Der Angeklagte ist ernsthaft in Gefahr, auf Veranlassung der Satudarah getötet zu werden“, heißt es in einer Anordnung des Landgerichts.

Mit seinen Aussagen habe er unter anderem zu einem Verbot des Rocker-Clubs beigetragen. Selbst muss sich der 47-Jährige wegen Drogen- und Waffengeschäften verantworten.