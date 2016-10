Prozess gegen Geert Wilders beginnt ohne den Angeklagten

Mehr aus diesem Ressort

Giftige Schadstoffe in der Luft belasten Kinder noch weit mehr als Erwachsene. Sie können deren Lunge und Gehirn schaden. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef appelliert deshalb an die bevorstehende Klimakonferenz, mehr an die Gesundheit der Jüngsten zu denken. mehr...