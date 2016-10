Protürkische Rebellen erobern symbolisch wichtigen Ort vom IS

dpa Damaskus. Mit türkischer Unterstützung haben syrische Rebellen den symbolisch bedeutenden Ort Dabik in Nordsyrien von der Terrormiliz IS erobert. Die Dschihadisten hätten sich aus Dabik zurückgezogen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Auch die türkische Armee verkündete die Einnahme. Dabik liegt nördlich der umkämpften Großstadt Aleppo und hat für den IS eine besondere Bedeutung. Nach islamischer Lehre wird der Endkampf zwischen Muslimen und ihren Feinden vor dem Jüngsten Tag womöglich in Dabik oder Amak stattfinden.