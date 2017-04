Propangasflasche brennt in Neuenhauser Garten

Bild 1 / 4 Feuerwehrleute trugen die brennende Gasflasche an einen sicheren Ort. Foto: Schock

Auf der Einfahrt wurde die Flasche gelöscht und gekühlt. Foto: Schock

Von Christian Schock

Die Feuerwehr Neuenhaus ist am Sonntag gegen 3.30 Uhr zu einem Brand an der Wiesenstraße gerufen worden. Dort stand in einem Garten eine 12,5-Kilo-Propangasflasche in Flammen.