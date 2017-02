Projekte für einen guten Start in der Grafschaft

Nordhorn. Die Erkenntnis kam früh: Schwangere Frauen, junge Mütter oder Familien von Kleinkindern brauchen besondere Unterstützung, denn ein guter Start in der fremden Umgebung kann entscheidend sein, für das Wohl der Kinder, für die Familien, für ihre Integration und die Zukunft. Vor allem der Kinder wegen wollte der Landkreis jungen Flüchtlingsfamilien mit seinen Projekten „Gut ankommen in Niedersachsen“ und „Flüchtlingsfamilien: Willkommen in der Familienbildung im Landkreis Grafschaft Bentheim“ frühzeitig helfen. Das Jugendamt hatte die Federführung, finanziell beteiligte sich das Land. Im Jugendhilfeausschuss stellte am Donnerstag Projektbetreuer Hein Barlage zusammen mit Hannah Sander die zwei Programme vor, die aufgrund ihrer Erfolge im November 2016 um ein Jahr verlängert worden sind.

Bereits zum 1. Februar 2016 starteten die Projekte. Den Kontakt knüpfte eine eigens eingestellte Sozialpädagogin (mit halber Stelle) über die vom DRK geleitete Notunterkunft, Sozialämter und Flüchtlingspaten. Vor allem Schwangere und Eltern von Kleinkindern sollten so „schnellst möglichst mit den hiesigen Strukturen, den bereitstehenden Hilfeangeboten in der Jugendhilfe, dem Bildungssystem und insbesondere der Gesundheitsfürsorge, vertraut gemacht werden“, so Barlage. Immerhin wurden von Beginn an 57 Familien betreut. Unter anderem wurden Kontakte geknüpft mit Fachärzten, Hebammen, Kinderärzten und der Euregio-Klinik. Dort gab es Informationsveranstaltungen in der Geburtsklinik, um jungen Frauen die Angst vor der Geburt, dem Kreißsaal und der fremden Umgebung zu nehmen. Gleichzeitig lernten die Familien das deutsche System der Kinderbetreuung kennen. Es gab Formulare für Krankentransporte oder Taxiunternehmen, sowie Checklisten für Flüchtlingspaten. Es gehe darum, so Barlage und Sander, Hemmschwellen abzubauen und die Neuankömmlinge mit den Regelangeboten vertraut zu machen.

Hier konnte auch die Katholische Familienbildungsstätte (Fabi) anknüpfen, die mit Eltern-Kind-Angeboten den jungen Familien nicht nur eine Richtschnur für die Kindererziehung an die Hand geben will, sondern sie gleichzeitig in die westliche Kultur und ihre Wertvorstellungen einbindet. Vier Eltern-Kind-Gruppen in Nordhorn sowie Angebote in den „Familiencafés“ dienten dem Kennenlernen. Im Herbst 2016 ist eine erste Bestandsaufnahme erfolgt. Neben der Fortführung dieser Initiativen, beabsichtigt die Fabi weitere Angebote in Lohne, eine Gruppe für Mütter mit Kindern im ersten Lebensjahr sowie ein musikalisches Angebot in Kooperation mit dem „Café International“ im Gemeindehaus St. Josef in Nordhorn zu etablieren.