Projekt „wellcome“ sucht ehrenamtliche Helfer

Gildehaus. Sonja Biedebach ist froh über die Hilfe, die sie nach der Geburt ihrer beiden Kinder bekam. Während bei vielen Familien die Großeltern – insbesondere in der Zeit, in der die Kinder noch nicht in der Kita betreut werden – eine wichtige Rolle spielen, hat diesen Part bei Familie Biedebach eine ehrenamtliche Helferin übernommen. „Die Großeltern sind bei uns leider nicht vor Ort“, sagt die Nordhornerin. Wenn ihr Mann bei der Arbeit ist, kümmert sie sich allein um Laurien (4) und Joris (2).

So arbeitet „wellcome“

Unterstützt wurde sie dabei jeweils im ersten Lebensjahr der Kinder von einer ehrenamtlichen Helferin des Diakonischen Werkes Grafschaft Bentheim. „Wellcome“, nennt sich das Projekt, das Ilka Buhr von der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung der Diakonie, leitet. Ein bis zweimal in der Woche kommt eine ehrenamtliche Mitarbeiterin für zwei bis drei Stunden zu den Familien nach Hause und unterstützt bei ganz alltäglichen Dingen. Sie betreut das Neugeborene, damit die Mutter auch mal durchatmen kann, spielen mit den Geschwisterkindern oder begleiten Mutter und Kinder bei Arztbesuchen.

Vier Familien ohne Unterstützung

„Für uns war das wie ein Oma-Ersatz“, freut sich Sonja Biedebach. „Es ist einfach schön, dass dann auch immer dieselbe Person da ist.“ In diesem Jahr gab es bislang sieben Einsätze von Ehrenamtlichen in Familien. „Die Betreuungszahlen in diesem Jahr sind allerdings rückläufig. Es gibt derzeit vier Familien, die angefragt haben, die wir aber nicht betreuen können, weil uns Ehrenamtliche fehlen“, sagt Ilka Buhr. „Es ist im Moment sehr schwer, Ehrenamtliche zu finden.“ Insbesondere für Gildehaus sucht Buhr eine Kraft. „Dort benötigt eine Familie mit Zwillingen dringend Unterstützung.“ Häufig seien es Familien mit zwei oder drei Kindern, wo die Väter beruflich viel unterwegs sind, die sich an „wellcome“ wenden.

Suche nach Ehrenamtlichen

Im Schnitt 16 Familien wurden durch „wellcome“-Mitarbeiterinnen in den vergangenen drei Jahren betreut. Pro Jahr wurden durchschnittlich 340 Stunden ehrenamtlich direkt in den Familien geleistet. Im gesamten Landkreis engagieren sich derzeit fünf Ehrenamtliche für „wellcome“. 2015 waren es noch 15, sieben von ihnen haben im Laufe des Jahres 2015 ihr Engagement beendet, zwei konnten hinzugewonnen werden. In diesem Jahre haben fünf Ehrenamtliche aufgehört, eine Kraft konnte neu gewonnen werden. „Wir versuchen, mit Aushängen in Geschäften und anderen Werbeaktionen auf den Bedarf aufmerksam zu machen“, sagt Ilka Buhr. Warum besteht derzeit so ein Mangel an Ehrenamtlichen? „Das sind ganz individuelle Gründe“, sagt sie. „Einige Frauen haben aus Alters- oder Gesundheitsgründen aufgehört, einige haben andere Ehrenämter angenommen, sich beispielsweise in der Flüchtlingsarbeit engagiert oder pflegen Angehörige.“ Oder sie haben inzwischen eigene Enkelkinder, wie Gertrud Lammering aus Schüttorf. „Ich habe immer gerne etwas mit Kindern gemacht, darum habe ich mich bei ‚wellcome‘ engagiert“, sagt sie. Etwa fünf Jahre hat Lammering ehrenamtlich geholfen. „Zu einigen Familien habe ich heute immer noch Kontakt“, sagt sie.

Voraussetzungen für Freiwillige

Für Ilka Buhr ist es wichtig, den Familien frühzeitig Hilfe anzubieten, um eine Überlastung zu verhindern. „Die staatlichen Systeme greifen leider immer erst, wenn die Mütter krank werden.“ Außer, dass die Bewerber Spaß am Umgang mit Kindern haben sollten, gebe es keine Voraussetzungen für ein Engagement bei „wellcome“, versichert Ilka Buhr.

Interessenten können sich melden unter Telefon 05921 88020 oder per E-Mail unter nordhorn@wellcome-online.de. Weitere Informationen über das Projekt gibt es auch im Internet unter www.wellcome-online.de