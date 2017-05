Projekt für „soziale Mitte“ in Gildehaus

Wo heute ein leer stehendes Möbelhaus seinen Platz hat, soll in Zukunft das Dorfleben in Gildehaus seine neue „soziale Mitte“ finden. Das schwebt zumindest den drei Investoren vor.

So könnte das Gebäude in Zukunft aussehen. Grafik: Lindschulte

Das ehemalige Möbelhaus prägt den Bereich am Dorfbrunnen in Gildehaus. Foto: J. Lüken

Gildehaus. Es ist das erste Mal, dass die drei Investoren gemeinsam ein Projekt angehen. Und dafür haben sich Bauunternehmer Heinrich Beckmann aus Gildehaus, Jan Boll (Geschäftsführer der Schlüter-Boll GmbH) und Thomas Garritsen (Geschäftsführer der Lindschulte Ingenieurgesellschaft, beide Unternehmen mit Sitz in Nordhorn) ein prominentes Grundstück in Gildehaus ausgesucht. Das Trio hat das ehemalige Möbelhaus Wendland gekauft und präsentierte den GN ihre Pläne für das Areal. Am kommenden Montag sollen diese das erste Mal öffentlich im Bauausschuss präsentiert werden.

„Wir sind alle überzeugt von dem Standort“, meinte Jan Boll. Das Gebäude des Möbelhauses, an das das bisherige Wohnhaus des Ehepaars Wendland direkt anschließt, spielt in ihren Plänen allerdings keine Rolle. Es soll komplett abgerissen werden. An die Stelle soll dann ein Neubau mit Tiefgarage, Erdgeschoss, erstem Obergeschoss und Dachgeschoss treten. Die steil geneigten Dächer der zwei Giebel hin zur Dorfstraße sind an die Bauform der reformierten Kirche in Gildehaus angelehnt. „Früher stand dort die Pohlmannsche Villa, der einige Gildehauser heute noch nachtrauern. An diese Stelle würde dann etwas neues Ansprechendes gebaut“, sagte Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen im Gespräch mit den GN.

Für die oberen Geschosse sind seniorengerechte Wohnungen geplant. Im Erdgeschoss soll es zwei rollstuhlgerechte Wohnungen geben und außerdem eine Sozialstation. Auch die Verwaltung will Räume im Erdgeschoss beziehen: „Die Stadt wird dort ein Büro anmieten und so nach mehr als 40 Jahren wieder einen Verwaltungsstandort in Gildehaus haben“, sagte Pannen.

Ende 2018 soll das Büro bezogen werden – dann ist die Fertigstellung des Neubaus geplant. Bürgerbüro und Begegnungsstätte der Sozialstation sollen zu einem größeren Raum zusammengelegt werden können, sodass dort auch Sitzungen von Ausschüssen oder verschiedene Veranstaltungen möglich sind.

Video Animation: Dorfmitte Gildehaus Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Animation der Nordhorner Firma LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH zur „Bebauung Dorfmitte Gildehaus“.

Der Neubau soll etwas mehr Abstand zur Dorfstraße haben als das bestehende Gebäude. Das schafft Raum für einen Dorfplatz, dessen genauere Gestaltung im Dorferneuerungsausschuss beraten werden soll. Hier hofft die Verwaltung, Mitte 2018 mit der Umgestaltung des Bereichs anfangen zu können.

Durch die Zurücksetzung des Neubaus soll außerdem der Blick auf das denkmalgeschützte Haus Nummer 13 an der Dorfstraße freigegeben werden. Auch an diesem sowie dem dazugehörigen großzügigen Grundstück haben die drei Investoren Interesse. Sie haben mit der Eigentümerin „ernsthafte Gespräche“ geführt. Erste Pläne für das Grundstück Nummer 13 gibt auch: Hier könnten ein Doppelhaus sowie weitere Parkplätze entstehen. Das denkmalgeschützte Haus würde dann saniert. „Mit der Dorfstraße 13 würde der Bereich komplettiert werden“, meinte Thomas Garritsen. „Aber es ist keine Voraussetzung für den Bau auf dem Grundstück des Möbelhauses.“

Am Montag ab 19.30 Uhr soll das Projekt auf den Weg gebracht werden. In nicht-öffentlichen Ausschüssen wurden die Pläne bereits vorgestellt und stießen laut Volker Pannen auf grundsätzliche Zustimmung. „Ich habe das selten so positiv erlebt“, meinte er. Details müssten aber noch geklärt werden. Die Bauleitplanung ist auf dieses Vorhaben bezogen, außerdem strebt die Verwaltung ein verkürztes Verfahren für innerörtliche Bereiche (ohne Umweltprüfung) an. Laut dem Ersten Stadtrat, Heinz-Gerd Jürriens, könnte das Verfahren Ende des Jahres abgeschlossen sein. Der Bau würde dann Anfang 2018 beginnen.

Für das Ehepaar Wendland steht der Abschluss mit diesem Kapitel in ihrem Leben deutlich früher an: Mitte Juni werden sie ausziehen und ein neues Haus in Gildehaus beziehen. Sie sind zufrieden mit dem Verkauf: „Das ist insgesamt eine faire Geschichte für alle. Ende gut, alles gut“, lautet ihr Fazit.