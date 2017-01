Pro Grafschaft: Familien und Wohnungsbau im Fokus

Nordhorn. Der Windelbonus hat Pro Grafschaft (IPG) im vergangenen Jahr möglicherweise erhöhte Aufmerksamkeit verschafft, obwohl die Ermäßigung bei den Müllgebühren für Familien mit Kleinkindern oder pflegebedürftigen Senioren nicht durchgesetzt werden konnte. Aber auch bei der Stadtplanung, im Sportstättenbau und in Schulthemen will die IPG mitreden. „Durch die Verdoppelung unserer Sitze bei der Kommunalwahl wurde erneut deutlich gemacht, welch hohe Verantwortung uns die Wähler übertragen haben“, so Stadtrat Klaus Lübke und setzt fort: „Wir hören den Bürgern wirklich zu.“ Seit ihrer Gründung vor zehn Jahren habe die IPG „die Familien in den Mittelpunkt gestellt“.

Den Ausgang der Diskussion um den „Windelbonus“ bei den Abfallgebühren will Pro Grafschaft so nicht hinnehmen. Selbst die Ermittlung der Kosten sei von allen anderen Parteien abgelehnt worden, mokiert sich Kreistagsabgeordneter Reinhard ten Brink: „Das ist eine solch arrogante Geste.“ Niemand habe wissen wollen, was die Entlastung für junge Familien wirklich koste, obwohl es vergleichbare Zahlen im Landkreis Emsland gebe und sich der Windelbonus andernorts (zum Beispiel in Riesenbeck) zur Entlastung der Familien bewährt habe.

Für ungerecht hält Pro Grafschaft weiterhin die Grundgebühr für die Abfallbehälter, die einheitlich gilt für Mehrfamilien- und auch Einfamilienhäuser. Einzelne Haushalte würden somit mehr belastet. „Eine gerechtere Aufteilung ist unabdingbar“, fordert ten Brink. Außerdem fordert die IPG die Wiedereinführung kostenloser Annahme von kleinen Mengen Metallschrotts und von Bauabfällen auf den Gartenabfalldeponien.

Schulplanung, Sportstättenplanung, Wohnungsbau und Infrastruktur sind weitere Schwerpunktthemen für die IPG. Man habe Sorge, dass die Stadt Nordhorn von Lingen, das für sich den Status eines Oberzentrums beansprucht, abgehängt werde, so Klaus Lübke. Hier habe Nordhorn in den letzten Jahren an Boden verloren, sei es in der Frage des Hochschulstandorts, durch die Emslandarena oder auch durch die Schließung der Büros der Krankenkassen TK und Barmer. „Das fängt im Kleinen an“, mahnt Stadtrat Uwe Heiduczek. Die Grafschaft müsse sich noch stärker auf ihre direkte Grenzlage besinnen und die Beziehungen in die niederländische Grenzregion festigen, ergänzt Jutta Bonge. Dazu gehöre der Widerstand gegen die Maut. „Wenn ein Abgeordneter für die Maut stimmt, schadet er der Region“, meint ten Brink.

„In Nordhorn boomt der Wohnungsbau im Luxussegment“, beklagt die IPG. Junge Familien hätten inzwischen Probleme, bezahlbaren Wohnraum zu finden. In der Pflicht sieht Klaus Lübke insbesondere die GEWO, die „das Wörtchen gemeinnützig in ihrem Namen führt“. Privaten Bauherren, die Mehrfamilienhäuser errichten wollen, könne die Stadt mit günstigen Konditionen entgegengekommen. Wichtig sei jedoch, „dass Nordhorn sein Gesicht behält“, fordert Jutta Bonge. Es dürfe nicht „an jeder Stelle und um jeden Preis“ gebaut werden. Durch Neubauten wie an der Van-Delden-Straße werde der Charakter der Stadt gefährdet. Dass es auch anders gehe, habe die Volksbank an der Jahnstraße bewiesen, auch wenn die ursprünglichen Pläne erst nach Kritik aus der Öffentlichkeit und politischen Gremien modifiziert worden seien. „Das Wohnraumkonzept des Landkreises ist eine gute Grundlage“, ergänzt dazu Reinhard ten Brink.

Mehr Klarheit, am besten eine fundierte Leitplanung, wünscht sich Pro Grafschaft für die Sportstätten in der Kreisstadt. Aus der Sicht von Stadtrat Jens Leuftink muss über den Erhalt der Frensdorfer Halle intensiv nachgedacht werden. Selbst wenn die Stadt Nordhorn sich am Bau einer Sporthalle auf dem Gelände des Evangelischen Gymnasiums beteiligt, könne die Frensdorfer Halle als reine Vereinshalle wichtige Funktionen erfüllen. „Dann kann es vielleicht auch vormittags Angebote für Senioren geben“, meint Leuftink.

Die Schulentwicklung und die Anpassung, beziehungsweise teilweise Aufhebung der Schulbezirke, sind für die IPG Themen von besonderer Bedeutung. Hier gebe es akuten Handlungsbedarf. Im Hinblick auf die Schulbedarfsplanung „darf nicht einfach abgewartet“ werden, meinen Klaus Lübke und Reinhard ten Brink. Die Übergangsquoten von den Grundschulen auf die Gymnasien lägen bei bis zu 60 Prozent. Das habe bereits zur Fünfgleisigkeit im Gymnasium am Stadtring geführt. Wesentlich mehr Schüler könne die Schule nicht an ihrem Standort verkraften. Eine Integrierte Gesamtschule lehnt Pro Grafschaft ab.