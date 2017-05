Prinz Philip zieht sich zurück von Verpflichtungen

dpa London. Prinz Philip geht in Rente. Der 95 Jahre alte Ehemann der Queen hat angekündigt, ab Herbst keine offiziellen Verpflichtungen mehr wahrzunehmen. Das gab der Buckingham-Palast in London bekannt. Der Prinz habe die volle Unterstützung seiner Ehefrau, Königin Elizabeth II. Die Queen selbst will ihren Verpflichtungen weiter nachkommen. Ihre Majestät werde das volle Programm ihrer offiziellen Verpflichtungen fortführen mit der Unterstützung der königlichen Familie, heißt es in dem Statement.