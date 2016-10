Premierministerin May legt Plan für EU-Austritt dar

dpa London. Die britische Premierministerin Theresa May hat in groben Zügen den Plan für die Austrittsverhandlungen ihres Landes und die künftigen Beziehungen zur EU umrissen. In ihrer Auftaktrede beim Parteitag der Konservativen in Birmingham nannte sie erstmals einen konkreten Zeitraum für den Beginn der offiziellen Gespräche. „Wir werden Artikel 50 nicht später als Ende März nächsten Jahres auslösen“, sagte May. Artikel 50 des EU-Vertrages regelt den Austritt eines EU-Landes. Gleichzeitig kündigte sie eine Gesetzesinitiative an, um die Geltung von EU-Recht im Königreich aufzuheben.