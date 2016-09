Preisgeld kommt Futsal-Projekt zugute

Die Fußballer des SV Bad Bentheim sind für ihre faire Spielweise in der vergangenen Saison ausgezeichnet worden: Der Bezirksliga-Meister wies gemeinsam mit Kreisligist Sparta Nordhorn den besten Wert in der Region auf.

lk Bad Bentheim. Faires Verhalten gegenüber Schiedsrichtern, Gegenspielern oder deren Anhängerschaft ist beim SV Bad Bentheim an der Tagesordnung. Seit Jahren nehmen die SVB-Fußballer beim niedersächsischen VGH-Fairness-Cup einen der vorderen Plätze ein. So auch in der vergangenen Saison. Als Regionssieger wurde die Erstvertretung am Mittwochabend im eigenen Vereinsheim für ihre faire Spielweise in der Spielzeit 2015/16 ausgezeichnet. Mit 35 Gelben Karten und nur einer Gelb-roten Karte (Quotient von 1,27) rangierten die Obergrafschafter im Emsland und der Grafschaft auf Rang eins der Fairnesstabelle – gemeinsam mit dem Kreisligisten Sparta Nordhorn, der am 21. Oktober ausgezeichnet wird.

„Ihr seid ein Vorbild für eure Jugendmannschaften“, lobte VGH-Vertriebsleiter Sven Wohkittel bei der Feierstunde in Bad Bentheim und überreichte der Mannschaft gemeinsam mit Agenturleiterin Petra Kennepohl einen Gutschein über 1200 Euro, einen Pokal und Erinnerungsmedaillen. Der Preis wird immer zweckgebunden für die Jugendmannschaften des Vereins eingesetzt. Beim SVB will man mit der Finanzspritze das Futsal-Projekt intensivieren.

Insgesamt nahmen 1003 Mannschaften am Fairness-Cup teil – von der Bundesliga bis zur Kreisliga. Der Quotient von 1,27 bedeutete für den SVB niedersachsenweit einen starken 13. Platz. „Das ist ein Zeichen dafür, dass ihr viel Wert im Umgang mit euren Gegnern legt“, sagte Harald Koning, der der stellvertretende Vorsitzende des Bezirks Weser-Ems. Und der Kreisvorsitzende Georg Alferink meinte: „Das ist eine tolle Geschichte. Ihr habt es euch absolut verdient.“ Dass auch die Zweitvertretung mit einem Wert von 1,6 unter den ersten drei Teams in der Grafschaft landete, zeigt, die ernst es der SVB mit dem fairen Spiel nimmt.

Der Erfolg erhält noch einmal einen größeren Stellenwert, da die SVB-Fußballer auch sportlich erfolgreich waren: Das Team von Coach Mario Fischer und Spielertrainer Jörg Husmann feierte im Frühjahr die Meisterschaft in der Bezirksliga und stieg in die Landesliga auf. Bürgermeister Dr. Volker Pannen ließ es sich nicht nehmen, „seinen“ Fußballern höchstpersönlich zu gratulieren. „Wir alle in Bad Bentheim sind stolz auf unseren SVB“, meinte Pannen, der sich selbst bei einigen Auftritten von der fairen Spielweise des SVB überzeugen konnte. Er überreichte dem Team Gutscheine für einen Saunaaufenthalt im Badepark.