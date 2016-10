Preis für Schüttorfer Gruppe „Sina will leben“

Schüttorf. Mustergültige Initiativen zeichnet die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei (DKMS) mit ihrem Ehrenamtspreis aus. Am Sonnabend war die Schüttorfer Gruppe „Sina will leben“ an der Reihe. Sechs junge Menschen – Vanessa Ennen, Sarah und Julia Busmann, Nele Möhring, Julian Oellers und Patrick Sluet – hatten es zuwege gebracht, dass sich im Mai 2015 im reformierten Gemeindehaus fast 1000 Menschen registrieren ließen. Jetzt durfte der Freundeskreis in einer kleinen Feierstunde in der Jugendfreizeitstätte des FC Schüttorf 09 eine Urkunde und reichen Dank entgegennehmen. Der Preis selbst – eine Foto-Collage mit den Bildern der Beteiligten – wird nachgereicht.

Dass der FC 09 die ihm angetragene Schirmherrschaft der Aktion gern übernommen habe, betonte der Vereinsvorsitzende Hans Heinrich Kerkhoff, bei seiner Begrüßung. Besonders herzlich hieß er Sina willkommen, die an Leukämie erkrankte 21-Jährige, deren Freunde sie rückhaltlos in ihrem Kampf gegen den Blutkrebs unterstützen. „Sina war bei unseren Handballern und Schwimmern aktiv“, sagte Kerkhoff. „Da war es klar, dass wir sie und ihre Freunde unterstützen.“ Der FC 09 verstehe sich eben nicht nur als Sportverein, sondern engagiere sich auch sozial, sei beispielsweise Gastgeber für Blutspendetermine und wirke beim Nikolauslauf zugunsten krebskranker Kinder mit.

Die Preisurkunde überreichte Marc Krüsel, Pressesprecher des Kölner DKMS-Büros. „Wie hier in einem Sportverein geht es auch bei uns um Sieg und Niederlage im Kampf gegen den Blutkrebs“, sagte er. „Dass es immer öfter ein Sieg wird, dazu tragen solche Aktionen wie in Schüttorf bei.“ Die Gruppe „Sina will leben“ verdiene den Preis wirklich, weil es ihr gelungen sei, aus einer persönlichen Betroffenheit heraus 928 potenzielle Stammzellenspender unmittelbar für eine Registrierung zu gewinnen. Darüber hinaus hätten sich noch viele online bei der DKMS gemeldet. Enorm sei auch das Spendenaufkommen von mehr als 40.000 Euro gewesen.

Auch wenn für Sina selbst ein Spender außerhalb der Aktion gefunden worden sei, schmälere das nicht den Erfolg, so Krüsel, denn: „Bei dieser Aktion sind sechs Spender gefunden worden, die Patienten in verschiedenen Ländern die Chance auf ein zweites Leben schenken konnten. Drei von ihnen – Lars Somberg, Patrick Neise und Björn-Magnus Niehues – sind heute hier unversehrt und munter unter uns und können uns von ihren Erfahrungen berichten.“

Nicht zögern, sich zu registrieren

Das taten die jungen Männer gern, denn mancher zögert sich registrieren zu lassen – „aufgrund von Ammenmärchen und ganz unbegründeten Ängsten“ (Krüsel). Beispiel Lars Somberg: „Bei mir wurden in Köln in einem Dialyseverfahren die benötigten Stammzellen aus dem Blut gewonnen. Das war eine Prozedur von zweieinhalb Stunden ohne besondere Folgen. Lediglich die zuvor eingenommenen Medikamente machten mir Kopf- und Gliederschmerzen.“ Beispiel Björn-Magnus Niehues: „Mir wurde aus dem Beckenknochen unter Vollnarkose Knochenmark entnommen. Der Eingriff war ganz unproblematisch für mich. Drei Tage später spürte ich lediglich eine Art Muskelkater. Das war’s.“

Vanessa Ennen dankte im Namen ihrer Mitstreiter den vielen Helfern, die die Registrierungsaktion zu einem überwältigenden Erfolg und den 23. Mai 2015 zu einem Tag großer Emotionen gemacht hatten.

„Überwältigt von der selbstlosen Bereitschaft so vieler Menschen“

Sina, die darum bat, ihre Anonymität weiterhin zu wahren, fasste ihre Gefühle in ebenso leise wie eindringliche Worte: „Ich bin überwältigt von der selbstlosen Bereitschaft so vieler Menschen, mir, aber auch anderen Patienten beizustehen. Es wäre schön, wenn sich noch viele andere daran ein Beispiel nähmen.“