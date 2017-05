Polizisten retten Frau aus der Vechte

Schreck am Morgen: Eine Frau trieb am Dienstag in der Vechte in Höhe des Stadtparks in Nordhorn. Zwei Polizisten sprangen beherzt ins Wasser.

gn Nordhorn. Ein Passant hat der Polizei am Dienstagmorgen eine in der Vechte treibende Frau gemeldet. Als ein Polizeibeamter mit seiner Kollegin gegen 6.10 Uhr an der Vechte am Ölmühlensteg in Höhe der Fischtreppe ankamen, sahen sie laut Polizeiangaben dort eine Frau im Wasser treiben.

Beide sprangen in den Fluss und es gelang ihnen die 65-jährige in Nordhorn lebende Niederländerin an Land zu ziehen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in die Euregio-Klinik.