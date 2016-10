Polizisten finden Drogen hinter Zug-Spiegel

Spieglein, Spieglein an der Wand: Bundespolizisten haben am Donnerstagabend Rauschgift auf der Zugtoilette im Bahnhof Bad Bentheim entdeckt. Die Drogenschmuggler, 21 und 25 Jahre alt, wurden festgenommen.

gn Bad Bentheim. Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagabend im Bahnhof Bad Bentheim eine größere Menge an Betäubungsmitteln aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt wurden etwa 600 Gramm Drogen beschlagnahmt. Ein 21-jähriger und ein 25-jähriger Drogenschmuggler wurden festgenommen.

Die beiden deutschen Staatsangehörigen wurden nach erfolgter Einreise – aus den Niederlanden kommend – im IC 149 angetroffen. Im Rahmen einer Durchsuchung im Zug insbesondere nach möglichen Hohlräumen konnten die Beamten schließlich auf einer Zugtoilette hinter dem Spiegel zwei aluminiumverschweißte Packungen mit Rauschgift, rund 598 Gramm Marihuana und zwei Gramm Haschisch, auffinden. „Das in unmittelbarer Nähe zur Zugtoilette sitzende Duo verhielt sich dabei überaus nervös. Bei der Durchsuchung wurden bei den jungen Männern Reste von Aluminiumverpackungsmaterial ähnlich der entdeckten Packungen, typische Drogenutensilien sowie Werkzeug, das zum Öffnen und Verschließen von Wandverkleidungen in Zügen geeignet ist, aufgefunden“, teilte die Polizei gestern mit.

Aufgrund der Gesamtumstände und der vorgefundenen Indizien entstand der dringende Verdacht der unerlaubten gemeinschaftlichen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Beide Rauschgiftschmuggler wurden zusammen mit den beschlagnahmten Drogen an Beamte des Zollfahndungsamtes Essen, mit Dienstsitz in Nordhorn, für weitere Ermittlungen übergeben.