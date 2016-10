dpa Georgensgmünd. Nach den Schüssen eines „Reichsbürgers“ auf Polizisten in Mittelfranken ist ein Beamter doch nicht gestorben, sondern schwebt weiter in akuter Lebensgefahr. Das teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Abend mit und entschuldige sich für eine vorige falsche Information. Zuvor hatte die Polizei den Tod des Beamten mitgeteilt. Der 32 Jahre alte Beamte eines Spezialeinsatzkommandos war am Morgen von einem 49-Jährigen angeschossen worden.