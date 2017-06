Polizei: Sturz von Mädchen aus Hochhaus in Berlin war Unglück

dpa Berlin. Der tödliche Sturz eines Mädchens aus einem Hochhaus in Berlin war wohl ein Unglück. „Nach den derzeitigen Ermittlungen handelt es sich nicht um ein Fremdverschulden“, sagte ein Polizeisprecher. Das viereinhalb Jahre alte Kind war am Donnerstag aus einer Wohnung im achten Stock in Kreuzberg gestürzt. Retter konnten es zunächst reanimieren. Es starb jedoch wenig später im Krankenhaus. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist laut Polizei weiter unklar. Weitere Details nannten die Beamten zunächst nicht.