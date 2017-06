Polizeihund spürt Flüchtenden im Gebüsch auf

ce Nordhorn. „Eine betrunkene und hilflose Person“ an der Bentheimer Straße in Nordhorn wurde der Polizei am Donnerstagabend gemeldet. Als die Polizisten dort ankamen, waren bereits Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes vor Ort. „Die Polizeibeamten und Rettungskräfte wollten dem 25-jährigen Betrunkenen helfen. Dieser zerschlug jedoch unvermittelt eine Bierflasche und hielt sie sich an seine Pulsadern. Er rannte – ohne auf den Verkehr zu achten – über die Straße und flüchtete in Richtung Wehrmaate. Hierbei streckte er seine Arme von seinem Körper ab, als wolle er sich absichtlich anfahren lassen“, so beschrieb am Samstagvormittag ein Polizeisprecher den weiteren Hergang.

Spürhunde helfen bei der Suche

Die Polizisten suchten mit Diensthunden die nähere Umgebung nach dem Flüchtenden ab. Auf einem Firmengelände stellte Diensthund „Aaliyah“ den 25-Jährigen in einem Gebüsch. „Damit er sich oder andere Personen nicht verletzen konnte, wurden ihm Handfesseln angelegt“, hieß es weiter von den Beamten. „Als die Polizisten ihn durchsuchten, fanden sie in einer Zigarettenbox Marihuana. Er wusste plötzlich nicht mehr, dass er sich etwas antun wollte oder vor der Polizei geflüchtet war.“

Krankenhaus statt Polizeistation

Der 25-Jährige wurde zunächst zur Polizeidienststelle gebracht. Eine hinzugerufene Ärztin entschied jedoch, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. „Bislang ist noch nicht bekannt, welche Beweggründe der Mann für sein Verhalten hatte. Er kann sich an nichts mehr erinnern“, erläuterte der Polizeisprecher. Der 25-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen.