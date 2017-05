Polizeichef von Manchester: „Bedeutende Festnahmen“

dpa Manchester. Die Polizei in Manchester hat die Festnahmen mehrerer Verdächtiger nach dem Terroranschlag vom Montag als „bedeutend“ gewertet. Insgesamt würden nun noch acht Personen in Großbritannien festgehalten, sagte der Polizeichef des Großraums Manchester, Ian Hopkins. Zwei weitere Personen - der Bruder und der Vater des Attentäters - waren in Libyen festgesetzt worden. Die Ermittler machen den 22-jährigen Salman Abedi für den Bombenanschlag verantwortlich. Sie gehen aber davon aus, dass er Komplizen hatte. Abedi hatte 22 Menschen mit in den Tod gerissen.