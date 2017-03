Polizei: Wir haben Marcel H.

Die Polizei bittet um Angaben zum Besitzer des Hundes. Wie der Hund mit Tat oder mutmaßlichem Täter in Verbindung steht, wollte sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Foto: Polizei Dortmund

Streifenwagen in Wetter vor einem Gymnasium: Nach einem Hinweis auf den gesuchten Marcel H. hatte die Polizei die Schule abgesperrt. Foto: Marcel Kusch

dpa Herne. Der mutmaßliche Kindermörder Marcel H. ist offensichtlich gefasst. Das verlautete am Abend aus Polizeikreisen. Seine Identität müsse noch geklärt werden, aber die Ermittler gingen davon aus, den Gesuchten zu haben, hieß es.

Der Mann aus Herne habe sich gestellt und die Polizei auf einen Wohnungsbrand in Herne hingewiesen. In dieser Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wurden zwei Tote gefunden, bestätigte ein Polizeisprecher. Der Festgenommene werde nun vernommen.

Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll sich der 19-Jährige in einem Schnellimbiss in Herne gestellt haben. Er habe gesagt: „Bitte rufen sie die Polizei, die suchen mich!“ Der Anwalt der Familie des getöteten Jaden sagte der Zeitung: „Die Familie ist unendlich erleichtert und glücklich, dass der mutmassliche Mörder des kleinen Jaden lebend gefasst werden konnte und seiner gerechten Bestrafung zugeführt werden kann.“