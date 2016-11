Mit Blick auf Weihnachtsmärkte und -feiern kündigt die Polizei verstärkte Verkehrskontrollen in der Grafschaft und im Emsland an. Die Beamten widerlegen auch einige Alkohol-Mythen.

Polizei will Fahrer auf Alkohol kontrollieren

gn Nordhorn. Ausdrücklich warnt ein Sprecher vor Punsch, Glühwein und anderem Hochprozentigen. Schon bei 0,5 Promille steige die Unfallgefahr am Steuer um das Doppelte; bei 0,8 Promille steigt sie um das Vierfache.

„In der Statistik der Polizeiinspektion wurden 2015 insgesamt 234 Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss registriert. Häufig sind schwer verletzte oder sogar tödlich verletzte Menschen die Folgen solcher Verkehrsunfälle. Drei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer erlagen im letzten Jahr ihren Verletzungen“, berichtet Klaus Wermeling als Verkehrssicherheitsberater der Inspektion. Bereits in den letzten Tagen wurden mehrere alkoholisierte Autofahrer festgestellt. Der traurige Spitzenwert lag bei 2,54 Promille. Ein Unfall eines betrunkenen Autofahrers in Haselünne verlief am Wochenende glimpflich.

Wenige Stunden Schlaf reichen nicht aus

Die Polizei appelliert an alle Autofahrer, das Fahren und das Trinken strikt zu trennen, um die Vorweihnachtszeit sicher und sorglos genießen zu können.

Doch auch am Morgen danach ist Vorsicht geboten: Ein paar Stunden Schlaf reichen nicht aus, um wieder restlos nüchtern und fahrtüchtig zu werden. 0,1 bis maximal 0,2 Promille baut der Körper in der Stunde gewöhnlich ab. „Eine kalte Dusche, starker Kaffee und auch ein deftiges Frühstück sind für den Alkoholabbau bedeutungslos“, sagt Wermeling.

Selbst bei minimalem Restalkohol könne es immer noch zu verzögerten Reaktionen und Konzentrationsschwächen kommen. Wer unter diesen Umständen einen Verkehrsunfall verursacht, riskiert seinen Führerschein, denn dieser ist bereits bei einem Promillewert von 0,3 Promille und typischen Ausfallerscheinungen in Gefahr und kann für mehrere Monate eingezogen werden. Für Fahranfänger besteht ein generelles Alkoholverbot beim Fahren.

Weitere Informationen im Netz auf www.polizei-emsland.de oder beim Verkehrssicherheitsberater Klaus Wermeling unter Telefon 0591-87109.