Polizei: Wem gehört dieser Auto-Schlüssel?

gn Nordhorn. Bereits am Montag der vergangenen Woche waren von der Polizei in der Westfalenstraße ein 25-jähriger und ein 21-jähriger Mann kontrolliert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. „Diese beiden Männer waren zuvor in der Württemberger Straße Anwohnern aufgefallen, weil sie sich in auffälliger Weise an abgestellten Autos zu schaffen machten“, sagte ein Polizeisprecher.

Bei dem 25-Jährigen wurde ein Autoschlüssel sichergestellt. Der Mann gab an, dass er diesen Schlüssel gefunden habe. Die Polizei geht aber davon aus, dass der Schlüssel gestohlen wurde.

Es handelt sich um einen Audi-Schlüssel, an dem sich ein auffälliger Ring-Anhänger befindet. Der Eigentümer des Schlüssels und eventuelle Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.