Polizei warnt vor Taschendieben bei Billy Talent

gn Lingen. Vor dem anstehenden Konzert der Rockband Billy Talent warnt die Polizei in Lingen vor Taschendieben. Die Band tritt am Samstag ab 20 Uhr in der Emslandarena auf. „Wir vermuten, dass sich Mitglieder einer rumänischen Bande unter die Konzertbesucher mischen werden, um Handys und Geldbörsen zu stehlen,“ teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Der Polizei in Lingen liegen Erkenntnisse von anderen Konzerten dieser Band in Hannover und Düsseldorf am vergangenen Wochenende vor, wo es jeweils zu 50 Diebstählen von Handys kam. Bei den Tätern handele es sich um eine rumänische Bande, die jeweils mit mehreren Personen anreise und vornehmlich im Innenraum diese Diebstähle begehe.

Bereits am 23. Januar wurden in der Emslandarena beim Konzert der Rockband Kraftklub insgesamt 41 Handys gestohlen. Die Diebstähle sollen auch von Mitgliedern dieser Bande begangen worden sein. „Auch an anderen Konzertorten der Band Kraftklub war es während der Veranstaltungen zu vielen Handydiebstählen gekommen“, so die Polizei. Am 20. August wurden in Leipzig bei einem Konzert drei Rumänen nach Diebstählen auf frischer Tat festgenommen und in Untersuchungshaft genommen. Bei den drei Tätern wurden insgesamt 40 gestohlene Smartphones in einem Rucksack sichergestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass diese Täter auch an den Diebstählen am 23. Januar in der Emslandarena in Lingen beteiligt waren.

Das Phänomen dieser Diebstähle bei Rockkonzerten ist laut Polizeibericht nicht neu. Auch bei Veranstaltungen der Bands Slipknot und Limp Bizkit kam es zu solchen Diebstählen. „Am 16. August wurde in Düsseldorf beim Konzert der Gruppe Limp Bizkit 60 Handys von Mitgliedern der rumänischen Bande gestohlen. Diese konnten von der Polizei in einem Paket sichergestellt werden, das nach Rumänien versandt werden sollte“, heißt es in dem Bericht. Bei einem Konzert von Billy Talent am 4. Dezember in Frankfurt nahm die Polizei fünf Rumänen bei der Einlasskontrolle vorübergehend fest. Während des Konzertes sei es dann auch nicht zu Handydiebstählen gekommen. „Wir gehen davon aus, dass die rumänische Bande auch am Samstag, 10. Dezember, zum Konzert der Rockband Billy Talent in der Emslandarena anreisen wird. Wir werden uns darauf einstellen und mit mehreren Beamten die Veranstaltung und die Besucher im Auge behalten. Wir raten den Besuchern des Konzerts, auf ihre Handys aufzupassen, sie eng in geschlossenen Taschen in der Bekleidung am Körper zu tragen oder sie bestenfalls zu Hause zu lassen,“ so ein Polizeisprecher in Lingen.

Die Besucher der Veranstaltung in Lingen werden gebeten, verdächtige Personen sofort der Polizei zu melden. Polizeibeamte werden am Samstag während der gesamten Veranstaltung im Einlassbereich der Halle sein. „Wir arbeiten am Samstag während des Konzerts eng mit dem Veranstalter zusammen. Auch die Emslandarena warnt vor diesen Taschendieben“, meint ein Polizeisprecher.