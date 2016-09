Polizei verhaftet europaweit gesuchten Straftäter

Einen 48-jährigen Mann aus Bulgarien hat die Bundespolizei in Bad Bentheim verhaftet. Gegen ihn wurde wegen mehrerer Eigentumsdelikte europaweit gefahndet.

gn Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat Montagvormittag im Bahnhof Bad Bentheim einen europaweit gesuchten Mann festgenommen. „Der 48-jährige bulgarische Staatsbürger wurde von der Polizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung kontrolliert, als er mit einem international verkehrenden Reisezug aus den Niederlanden in Bad Bentheim ankam“, heißt es in dem Polizeibericht von Dienstag. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wurde.

Mehrere Eigentumsdelikte

Die bulgarischen Behörden hatten europaweit nach dem Mann fahnden lassen. In seiner Heimat wird laut Polizeibericht gegen den Mann wegen mehrerer Eigentumsdelikte ermittelt. Die Polizisten verhafteten den 48-Jährigen und brachten ihn, nachdem er einem Richter am Amtsgericht vorgeführt wurde, in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft hat nun das weitere Auslieferungsverfahren übernommen.