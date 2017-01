Polizei sucht Zeugen: Wem gehört Diebesgut?

Mehr aus diesem Ressort

Nachdem Sigmar Gabriel verzichtet hat, soll Martin Schulz für die SPD bei der Bundestagswahl im Herbst als Kanzlerkandidat antreten. Was halten die Grafschafter davon? mehr...

Ein Asylbewerber, der unter elf verschiedenen Identitäten unter anderem in Wietmarschen Sozialleistungen beantragt und bezogen hat, ist aufgeflogen. Der Landkreis Grafschaft Bentheim reagiert. mehr...

Mit „großem Respekt“ haben die Bundestagabgeordnete Dr. Daniela De Ridder und der Landtagsabgeordnete Gerd Will auf die Entscheidung von Sigmar Gabriel reagiert, auf Kanzlerkandidatur und SPD-Parteivorsitz zu verzichten. mehr...

Als erste Grundschule in der Grafschaft schickt die Evangelische Grundschule Schüttorf einen Hund als „Lehrer“ in die Klassen. Pina ist an zwei Tagen pro Woche im Unterricht zu Gast. mehr...