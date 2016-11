Polizei sucht vermisste junge Kollegin in Hamburg

dpa Hamburg. Die Hamburger Polizei hat mit einem Großaufgebot nach einer vermissten Kollegin gesucht. Die 22-Jährige war am Mittwoch nicht zum Dienst erschienen und gestern vermisst gemeldet worden, wie eine Sprecherin sagte. Es gebe Hinweise, dass die Vermisste vor ihrem Verschwinden an einem S-Bahnhof in Hamburg war. Zusammen mit Kollegen aus Schleswig-Holstein durchkämmte eine Hundertschaft der Hamburger Polizei unter anderem einen angrenzenden Wald.