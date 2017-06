Polizei stellt Luxusauto in Bad Bentheim sicher

Ein teurer Sportwagen, der seit zwei Jahren gesucht wurde, ist in Bad Bentheim wieder aufgetaucht. Betrüger hatten den Besitzer in Portugal um seinen Porsche gebracht. Ob er das Auto wiederbekommt, ist fraglich.

hi Bad Bentheim. Einen Porsche Panamera Hybrid im Wert von ca. 70.000 Euro hat die Polizei in Bad Bentheim sichergestellt. Das Auto wurde von den portugiesischen Behörden seit 2015 gesucht und tauchte jetzt in der Grafschaft wieder auf.

Die Geschichte rund um das 460 PS Auto scheint komplex: Der Luxuswagen sollte im Auftrag eines Niederländers ausgeführt werden. Dafür wurden der Zulassungsstelle auch die original Zulassungspapiere aus Portugal vorgelegt. Auf den ersten Blick schien der Polizei zufolge alles in Ordnung.

Porsche war zur Fahndung ausgeschrieben

Allerdings war der Porsche bereits 2015 durch die portugiesische Polizei zur Fahndung ausgeschrieben worden. Der Eigentümer hatte den Elektro-Sportwagen Anfang 2015 im Internet für 74.500 Euro zum Verkauf angeboten. Betrüger hatten das Auto dann unter Vorlage falscher Papiere und Zahlung mit ungedeckten Schecks bei ihm erworben.

Eine Sachbearbeiterin der Bentheimer Zulassungsstelle meldete den Fall am Dienstag bei der Polizei. Die Ermittler der Polizei vermuten, dass der Wagen durch die Betrüger weiterverkauft wurde.

Ob der Besitzer sein Auto wiederbekommt, ist unklar

Jetzt ist der Porsche durch die Beamten sichergestellt worden, er bleibt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück vorerst in amtlichem Gewahrsam. Bislang ist unklar, ob und wenn an wen, das Auto wieder ausgehändigt werden kann. Die Ermittlungen in Bezug auf die tatsächlichen Eigentumsansprüche laufen. Zu vergleichbaren Fällen kommt es der Polizei zufolge in Bad Bentheim immer wieder.

Kein ungewöhnlicher Fall

Im Bereich der dortigen Zulassungsstelle sind mehrere Dienstleister ansässig, die im Auftrag ausländischer Kunden Tageszulassungen von ausländischen Autos oder Ausfuhrkennzeichen beantragen. Dabei geht es den Auftraggebern oft auch darum, zu überprüfen, ob das Auto zur Fahndung ausgeschrieben ist. Die regelmäßig in Bad Bentheim gemeldeten Fahndungstreffer, sind mit einem enormen Ermittlungsaufwand für die dortigen Beamten verbunden. Oft dauert es Monate, bis der Grund für die jeweilige Fahndungsausschreibung aus dem Ausland mitgeteilt wird.