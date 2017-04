Polizei schließt mehrere Täter in Stockholm nicht aus

dpa Stockholm. Die Polizei in Stockholm schließt nicht aus, dass an dem Lkw-Anschlag mit vier Toten mehrere Täter beteiligt waren. „Wir können weiter nicht ausschließen, dass mehr Personen in die Attacke verwickelt sind“, sagte der Chef der Reichspolizei bei einer Pressekonferenz. Es werde weiter ermittelt. Er ist zuversichtlich, dass der am Abend Festgenommene der Mann ist, der den Lastwagen in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gesteuert hat. Nichts deute darauf hin, dass die falsche Person festgenommen wurde.