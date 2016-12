Polizei nimmt Einbrecherpaar fest

In der Nacht auf Mittwoch hat die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher in Nordhorn festgenommen. Sie waren gerade dabei ein Gebäude auszukundschaften.

gn Nordhorn. Eine aufmerksame Hausbewohnerin machte die Beamten auf einen Mann aufmerksam, der am Mittwoch gegen 03.10 Uhr in der Alfred-Mozer-Straße in Nordhorn „in verdächtiger Weise um ein Firmengelände herumschlich“, teilte die Polizei mit.

Die Polizisten entdeckten unweit des Firmengeländes ein Auto mit emsländischen Kennzeichen. Auf dem Beifahrersitz saß eine 22-jährige Frau aus Lingen, die sich bei der Befragung in Widersprüche verwickelte. Kurz darauf kam ein 26-jähriger Mann dazu.

Paar gibt Einbruchspläne zu

„Auch er verwickelte sich in Widersprüche“, sagte ein Polizeisprecher. Beide wurden mit zur Polizeidienststelle genommen, wo sie sie gegenüber den Beamten zugaben, dass sie geplant hatten, auf dem Firmengelände einzubrechen.

Der 26-Jährige hatte sich bereits am Firmengelände umgesehen, während seine 22-jährige Freundin im Auto saß und die Umgebung beobachtete. Nach Vernehmung wurden beide Personen, die in Lingen wohnen, wieder entlassen.