Polizei nimmt Einbrecher in Emlichheim fest

gn Emlichheim. Der Einbruch in ein Einfamilienhaus ereignete sich am Freitag in der Straße Veltien, teilte die Polizei am Montag mit. Der Täter schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Wohnhaus.

Nachbarn bemerkten den Einbruch und riefen die Polizei. Die konnte den Täter stellen und festnehmen. „Es handelte sich um einen 32-jährigen Syrer, der nach seiner Vernehmung bei der Polizei dem Haftrichter beim Amtsgericht in Nordhorn vorgeführt wurde“, sagte ein Polizeisprecher. Gegen den Täter wurde ein Haftbefehl erlassen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Lingen überführt.