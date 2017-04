Polizei nimmt Dieb in Geeste fest

Auf frischer Tat hat die Polizei einen mutmaßlichen Dieb in Geeste erwischt und festgenommen. Der Tatverdächtige soll an Ostern mehrere Autos aufgebrochen haben. Die Beamten suchen nach den Besitzern des Diebesguts.

gn Geeste. Die Polizei hat einen 24-jährigen marokkanischen Flüchtling in Geeste wegen des Verdachts des mehrfachen Diebstahls festgenommen. Am vergangenen Osterwochenende sind in der Ortschaft Geeste aus insgesamt 16 Autos diverse Gegenstände entwendet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Fahrzeuge waren zum Teil unverschlossen, zum Teil wurden die Seitenscheiben durch Hebeln zum Platzen gebracht.

In einem Fall hörte ein heimkommender Zeuge in der Nacht zum Ostersonntag Aufbruchgeräusche und informierte seinen Vater. Zusammen konnten sie eine im Auto sitzende Person bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten, in dem sie die Türen versperrten.

Weiteres mögliches Diebesgut bei Durchsuchung entdeckt

Die Polizei nahm den bereits bekannten Tatverdächtigen fest, der noch mutmaßliches Diebesgut aus anderen Taten bei sich gehabt haben soll. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Amtsgericht Meppen vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Die Polizei fand bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 24-Jährigen unter anderem eine Brille mit blauem Etui, ein Rennrad Batavus, ein Auto-Notfallkoffer, ein großes Zelt in schwarzer Tasche, ein 50 Liter fassendes Krombacher-Bierfass sowie eine blaue Kfz-Kombitasche. Die Polizei vermutet, dass die Gegenstände ebenfalls aus Diebstählen stammen.

Eigentümer der abgebildeten Gegenstände werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen unter 05931 9490 in Verbindung zu setzen.