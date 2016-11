Polizei Lingen sucht Einbrecher mit Foto

gn Emsbüren. Die Polizei in Lingen sucht nach einem Einbrecher, der von einer privaten Überwachungskamera vor einem Einbruch aufgenommen wurde. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei war bereits am 1. Juni gegen 10.45 Uhr ein junger Mann auf ein Grundstück in der Straße Im Hagen in Emsbüren gegangen und hatte eine auf kipp stehende Terrassentür aufgebrochen.

Der Täter durchsuchte das Haus und stahl Schmuck und Bargeld im Wert von 1200 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück hatte das zuständige Amtsgericht jetzt die Öffentlichkeitsfahndung beschlossen.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter Telefon 0591 870 zu melden.