Polizei Lingen: Grapsch-Attacken sind Fakenews

Lingen. Der Auftritt mehrerer Mitglieder des Motorradclubs Brothers MC am Sonnabend in Lingen sorgt für Wirbel. Die sechs bis sieben Männer haben sich in der Innenstadt zu einem – nach eigenen Angaben – Spaziergang getroffen. Ziel war das Einkaufszentrum Lookentor. „Dort ist es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Grapsch-Attacken gekommen“, heißt es in einer Mitteilung des Motorradclubs.

Das dementiert die Polizei Lingen vehement. „Es hat im vergangenen und diesem Jahr keinen Fall sogenannter Grapschattacken oder anderer sexueller Übergriffe im Lookentor gegeben“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickebohm im GN-Gespräch. Es handele sich daher um sogenannte Fakenews – also eine Falschnachricht. „Wir reagieren darauf mit Fakten“, sagte Dickebohm. Deswegen hat sich die Polizei nun auch in eine Diskussion auf Facebook eingeschaltet und dort die Straftaten dementiert.

Rockerähnliche Gruppierung aus Delmenhorst

Laut der Polizei in Lingen handelt es sich bei den Brothers MC um eine rockerähnliche Gruppierung, die bisher in der Stadt nicht in Erscheinung getreten sei. Die Gruppe soll aus dem Raum Delmenhorst stammen. „Spazierengehen kann man niemandem verbieten“, sagte Polizeisprecher Achim van Remmerden. Von den Mitgliedern des Motorradclubs sei in Lingen anscheinend keine Belästigung oder andere Straftat ausgegangen. Dennoch habe die Polizei ein wachsames Auge auf die Entwicklung.

Das Auftauchen der Gruppe habe nach eigenen Angaben bewirkt, dass eine verdächtige Personengruppe das Einkaufszentrum verlassen habe. Weiter kündigen die Mitglieder des Motorradclubs an, dass sie nun häufiger in der Region spazieren gehen und so die Sicherheit erhöhen wollen. Die Gruppe legt allerdings wert darauf, dass sie keine Bürgerwehr und kein Schlägertrupp sei.

Video Polizei: Meldungen über Grabschattacken in Lingen sind ein Fake Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lingen: Die Polizei kann Internetmeldungen zu Übergriffen auf Frauen nicht bestätigen und kritisiert "Stadtspaziergänge" eines Rockerclubs.