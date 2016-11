Polizei ist E-Bike-Dieben auf der Spur

Emlichheim/Neuenhaus. Es war der 12. September dieses Jahres, als ein Emlichheimer gegen 18.15 Uhr sein E-Bike vor dem Rewe-Markt in Emlichheim abstellte, verschloss und einkaufen ging. Bereits nach 15 Minuten hatte er seinen Einkauf erledigt und kam wieder aus dem Markt. Die böse Überraschung: Das teure Rad war weg.

Dann fügten sich einige positive Dinge zusammen: Der Bestohlene ging unmittelbar zur Polizei und erstattete Anzeige. Fast gleichzeitig meldete sich ein Zeuge und gab Hinweise auf ein verdächtiges Auto. Auch einen Teil des Kennzeichens konnte der Zeuge nennen. Nach einem Aufruf in den GN meldeten sich dann zwei Zeugen, die nach einem E-Bike-Diebstahl in Nordhorn Fahrzeug und vollständiges Kennzeichen nennen konnten.

Mit einer Abfrage beim Kraftfahrtbundesamt wurde der Halter des Autos ermittelt. Dabei stellte sich heraus, dass in der Familie in Neuenhaus zwei Fahrzeuge gleichen Typs angemeldet sind. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei neun Fahrräder in der Garage: Sieben E-Bikes und zwei hochwertige Mountainbikes. Einige waren noch verschlossen, bei anderen waren die Schlösser abgebaut.

Der tatverdächtige 44-jährige Mann und dessen 23-jährige Tochter, auf die die Fahrzeuge zugelassen sind, so die Polizei, schweigen zu den Vorwürfen. In der Garage in Neuenhaus wurden neben den Fahrrädern auch etliche Einzelteile wie Fahrradkörbe, ein Sattel und Zubehörteile sichergestellt. Bis auf zwei wurden inzwischen die rechtmäßigen Eigentümer der sichergestellten Fahrräder ermittelt. Wenn die Rahmennummer nicht direkt ersichtlich war, ließ die Polizei auch die Daten einiger E-Bikes bei Händlern auslesen. Sofern eingetragen, sind bei diesen hochwertigen Rädern Angaben zu den Käufern sowie Alter und Betriebsdauer der Zweiräder hinterlegt.

Nach der Ermittlung der Eigentümer der Fahrräder konnte die Polizei dann die einzelnen Tatorte zuordnen. Die meisten Räder waren im August und September gestohlen worden, vier in Nordhorn, eins in Emlichheim, eins in Bad Bentheim und eins in Lingen. Ein E-Bike und ein Mountainbike konnte die Polizei bislang noch nicht zuordnen. Den Wert aller neun sichergestellten Fahrräder gibt die Polizei Emlichheim mit knapp 22.200 Euro an.

Die Polizei hofft, anhand von Fotos, die Eigentümer vieler Sachen zu ermitteln. Geschädigte können sich unter der Telefonnummer 05943 92000 bei der Polizei in Emlichheim melden. Möglich ist auch eine direkte Kontaktaufnahme mit dem ermittelnden Polizeikommissar Arno Heck unter der direkten Durchwahl 05943 9200143.