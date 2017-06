Polizei in Mosambik warnt Menschen mit Glatze vor Tötungen

dpa Maputo. Menschen mit Glatze leben in Mosambik gefährlich: Die Polizei hat gewarnt, sie könnten rituellen Tötungen zum Opfer fallen. „Glatzköpfige Menschen werden womöglich verfolgt, weil einige Leute glauben, sie hätten irgendwelche Kräfte, die einem zu Reichtum verhelfen“, sagte ein Polizeisprecher. Mindestens ein Mann wurde demnach seit März in der zentralen Region Morrumbala getötet, zwei weitere werden vermisst. Womöglich steckten „traditionelle Heiler“ dahinter, sagte er. Einige Menschen in Mosambik glauben demnach, dass sich in den Schädeln glatzköpfiger Menschen Gold befinde.